Bangladeş, Eski Başbakan Hasina'nın İadesini Talep Ediyor

Bangladeş, Temmuz 2024'te yapılan protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle hakkında gıyabında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeye iadesi için Hindistan'a bir kez daha mektup gönderdi.

Bangladeş'in resmiBangladesh Sangbad Sangstha (BSS) ajansının haberine göre, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, yaptığı basın açıklamasında, 21 Kasım'da Yeni Delhi'ye bir mektup iletildiğini söyledi.

Hossain, mektupta, iki ülke arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşma kapsamında Hasina ile eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ın Bangladeş'e teslim edilmesinin talep edildiğini belirtti.

Daha önce yaptığı açıklamada da Hasina'nın Hindistan'dan iadesine yönelik talebe yanıt gelmediğini kaydeden Hossain, "Şimdi durum farklı. Yargı süreci tamamlandı ve hüküm verildi." ifadesini kullanmıştı.

Hasina hakkında idam kararı

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 2024'teki protestolarda meydana gelen can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle Hasina hakkında idam istemiyle açılan davada kararını 17 Kasım'da açıklamıştı.

Buna göre, Mahkeme, gıyabında yargıladığı Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne varmış, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve eski Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verilmişti.

Mahkeme, Hasina ve Kamal'ı idama çarptırmış, Al-Mamun'a da 5 yıl hapis cezası vermişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.