Bangladeş Dışişleri Bakanı Arakanlılar Meselesinin Çözümü İçin BM'yi Çağırdı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, Birleşmiş Milletler'i (BM) uzun süredir devam eden Arakanlılar meselesinin çözülmesi için çaba göstermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmud, dün ABD'de BM yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Arakanlılar meselesini ele aldı.

Mahmud, BM Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop ile yaptığı görüşmede, muhatabına, "Myanmar'da devam eden çatışma durumunun yeni bir olgu olmadığını ve Arakanlıların ülkelerine geri dönüşüne karşı bir bahane olarak kullanılmasına fırsat verilmemesi gerektiğini" iletti.

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ile görüşmesinde de Mahmud, Arakanlıların geri dönüşünün gecikmesi nedeniyle Bangladeş'teki mülteci kamplarının insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm gibi çeşitli suçların işlendiği bir merkez haline geldiğine" dikkati çekti.

Mahmud, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı görüşmede ise Myanmar'daki çatışan grupların uzantılarının da Bangladeş'te can kayıplarına neden olduğu ve bunların tekrarlanmasını önlemenin kesinlikle gerekli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Myanmar'da devam eden çatışmalar nedeniyle şubattan bu yana Myanmar sınır polisi ve ordusundan yaklaşık 750 kişi Bangladeş'e kaçtı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.