Bangladeş, Çinli Şirketten Mega Konteyner Tarayıcı Satın Alınmasını Onayladı
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DAKKA, 24 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, Çinli bir şirketten altı konteyner tarayıcı satın alınmasını onayladı.
DAKKA, 24 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, Çinli bir şirketten altı konteyner tarayıcı satın alınmasını onayladı.
Hükümet Kamu Harcamaları Komisyonu, Çarşamba günü Maliye Bakanı AHM Mustafa Kamal'ın başkanlığındaki toplantısında satın alma işlemini onayladı.
Bangladeş, 3,27 milyar taka değerindeki konteyner tarayıcıları, dünyanın önde gelen Çinli güvenlik ve denetim çözümü ve hizmet sağlayıcısı olan Nuctech Limited Şirketi'nden temin edecek.
Bangladeş Ulusal Gelir Kurulu (NBR), ihracat ve ithalat sevkiyatlarının denetim sürecini hızlandırmak için limanlara konteyner tarayıcıları yerleştirmeye karar verdi.
Bangladeş, yanlış beyan yoluyla yapılacak ithalatı önlemek için limanlardaki tüm konteynerlerin taranmasını zorunlu hale getirmişti. (1 ABD doları yaklaşık 100 takaya eşittir)