Bangladeş, Çin'in Ülkeye Yatırımını Artırmak İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

DAKKA, 30 Mart (Xinhua) -- Bangladeş Ekonomik Bölgeler İdaresi (BEZA), Bangladeş'e daha fazla Çinli yatırım çekmek için Bangladeş Çin Ticaret ve Sanayi Odası (BCCCI) ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

DAKKA, 30 Mart (Xinhua) -- Bangladeş Ekonomik Bölgeler İdaresi (BEZA), Bangladeş'e daha fazla Çinli yatırım çekmek için Bangladeş Çin Ticaret ve Sanayi Odası (BCCCI) ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Mutabakat zaptı Çarşamba günü Bangladeş Ekonomik Bölgeler İdaresi ve Bangladeş Çin Ticaret ve Sanayi Odası arasında BEZA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Yusuf Harun'un başkanlık ettiği bir törenle imzalandı.

BEZA'nın Yatırım Destekleme Genel Müdürü Md Moniruzzaman ve BCCCI Genel Sekreteri Al Mamun Mridha, Mutabakat Zaptı'nı kendi kuruluşları adına imzaladı.

Mutabakat Zaptı kapsamında BCCCI ve BEZA, ortak istişare toplantıları, yatırım diyalogları, konferanslar, yuvarlak masa konferansları ve sergiler düzenleyerek Çin'den yatırım çekmek için yakın işbirliği içinde hareket edecek.

Yatırım yapmak için diğer alanların yanı sıra, Sablong, Sonadia ve Naaf Nehri gibi özel turizm bölgelerine özel bir önem atfeden BEZA Yönetim Kurulu Başkanı, bu tür yenilikçi sektörlerdeki yatırım potansiyellerinin keşfedilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.