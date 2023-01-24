Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi üyelerinden Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki Güncel Haberler Bangladeş'te bir araya gelen Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Bangladeş'te bir araya gelen Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen grup, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını slogan ve konuşmalarla protesto etti. Ellerindeki pankartlarla Nawabpur bölgesine doğru yürüyen Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman dünyasını İslam'ı hedef alan provokasyonlara karşı "güçlü adım" atmaya çağırdı. Kaynak: AA / Güncel Bangladeş Türkiye Cemaat İsveç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi üyelerinden Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.