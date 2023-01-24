Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi üyelerinden Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
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Bangladeş'te bir araya gelen Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Bangladeş'te bir araya gelen Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen grup, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını slogan ve konuşmalarla protesto etti. Ellerindeki pankartlarla Nawabpur bölgesine doğru yürüyen Cemaat-i İslami Partisi üyeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman dünyasını İslam'ı hedef alan provokasyonlara karşı "güçlü adım" atmaya çağırdı.
Kaynak: AA / Güncel