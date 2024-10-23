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Bangladeş Büyükelçisi Nurdağı'nda Deprem Zedeleri Ziyaret Etti

Bangladeş Büyükelçisi Nurdağı'nda Deprem Zedeleri Ziyaret Etti
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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı İlçesini ziyaret ederek, Kaymakam Erciyas ile görüştü ve konteyner kentteki eğitim kurumlarını gezdi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq ve beraberindekiler 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı İlçesini ziyaret etti.

Büyükelçi Haq ve beraberindeki heyet Nurdağı Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaymakam Erciyas'tan 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasındaki Nurdağı hakkında bilgiler alan Haq ve beraberindekiler daha sonra Konteynerkent'te hizmet verene eğitim ve öğretim kurumlarını ziyaret etti.

Konteynırkentte anasınıfı çocuklarla eğlenceli vakit geçiren ve Bangladeş ile Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu belirten Haq, ziyaretin ardından Nurdağı'ndan ayrıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Bangladeş gaziantep Nurdağı Güncel Ankara Deprem Yaşam Dünya

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