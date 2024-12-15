Bangladeş Büyükelçisi Anamul Haq, Beyşehir'i Ziyaret Etti

Konya'nın Beyşehir ilçesini Bangladeş Ankara Büyükelçisi Anamul Haq ziyaret etti.

Büyükelçi Haq, kendisine eşlik eden Bangladeş'in Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur'la geldiği ilçede ilk olarak belediyeyi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, makamında kabul ettiği Büyükelçi Haq ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Başkan Bayındır, ziyaretin Beyşehir ve Bangladeş arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Haq ve beraberindekiler daha sonra, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'la bir araya gelerek, ilçedeki bazı silah fabrikaları ve mermer üretim tesislerini ziyaret etti.