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Bangladeş, BM'nin Rohingya İçin İnsani Yardım Koridoru Teklifini Kabul Etti

Bangladeş, BM'nin Rohingya İçin İnsani Yardım Koridoru Teklifini Kabul Etti
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Bangladeş geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler'in Arakanlı Müslümanlar için Myanmar'a insani yardım koridoru açılmasını bazı şartlara bağlı olarak kabul etti. Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, bu yardımın koşullarının yerine getirilmesi halinde sağlanacağını belirtti.

Bangladeş geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için ülkeden Myanmar'ın Arakan eyaletine doğru insani yardım koridoru açılmasını "bazı şartlarla" kabul etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, basına yaptığı açıklamada, Myanmar'dan büyük bir nüfusun ülkesine sığındığını ve onların vatanlarına geri dönüşlerini kolaylaştırmak için "ne gerekiyorsa yapılması" gerektiğini belirtti.

Hossain, BM'nin Arakan'a insani yardım koridoru açılması teklifini kabul ettiklerini kaydederek "Ancak bazı şartlarımız var. Ayrıntılara girmeyeceğim. Koşullar yerine getirilirse kesinlikle yardım sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki iç savaşın Bangladeş'in çıkarlarıyla bağlantılı olduğunu ve bu ülkeyle olan sınırların artık "devlet dışı aktör" tarafından kontrol edildiğini söyleyen Hossain, ülkesinin çıkarları için "bu aktörle" iletişim kurulması gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 Mart'ta ziyarette bulunduğu Dakka'da, BM'nin Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'ten Myanmar'ın Arakan eyaletine doğru insani yardım koridoru açılması olasılığının tartışıldığını ve bunun için izin ile işbirliği gerektiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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