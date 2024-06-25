Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Çin'e çağrıda bulundu

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) problemini çözüme kavuşturması için Çin'e çağrıda bulundu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Başbakanı'nın Basın Sekreteri Nayimül İslam Han, Hasina'nın, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao'yu Bangladeş Parlamento Binası'ndaki ofisinde kabul ettiğini duyurdu.

Han'ın aktardığına göre, Liu ile Arakanlı Müslümanların durumunu konuşan Hasina, "Zorla yerinden edilen Myanmar vatandaşlarının Bangladeş'e göç etmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Bangladeş, çözüm konusundaki belirsizlik nedeniyle Rohingya kriziyle ilgili artık çok endişeli." dedi.

Krizin hızlıca çözüme kavuşturulması için Çin'den destek beklediğini dile getiren Hasina, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e özel çağrıda bulundu.

Diğer yandan, Liu, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönmesini kolaylaştırmak için Myanmar tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Liu, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları insani gerekçelerle desteklemesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Myanmar askeri yönetiminin Arakanlı Müslümanlar konusunda uygulayacak planının olmadığını söyleyen Liu, "(Myanmar'da) İç savaş, çatışmalı durumdan dolayı karışık bir meseleye dönüştü." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.