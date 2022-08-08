Bangladeş Başbakanı, Çin Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi
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DAKKA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile biraraya geldi, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
DAKKA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile biraraya geldi, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Xinhua / Güncel