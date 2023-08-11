Bangladeş, Arakanlı Müslümanların farklı ülkelere yerleştirilmesi çağrısını yineledi

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Masud Bin Momen, bir kez daha Arakanlı Müslüman mültecilerin farklı ülkelere yerleştirilmesi çağrısı yaptı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Masud Bin Momen, bir kez daha Arakanlı Müslüman mültecilerin farklı ülkelere yerleştirilmesi çağrısı yaptı.

Momen, Bangaldeş'in başkenti Dakka'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yaptığı toplantıda açıklamada bulundu.

Arakanlı mülteci Müslümanların durumu hakkında değerlendirmede bulunan Momen, "Arakanlıların ana yurtları Myanmar'a geri gönderilmeleri veya üçüncü ülkelere yerleştirilmeleri Arakan krizine yönelik sürdürülebilir çözümler sunabilir." dedi.

Momen, İİT ve UNHCR ortak heyetinden krize sürdürülebilir çözüm sağlanması için uluslararası desteğin yinelenmesi ve Arakanlıların ülkelerine geri dönüşü gerçekleşene kadar insani yardımın devam etmesi konusunda çağrıda bulundu.

Öte yandan İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Ali Bakheet, "Ülkelerine geri dönüş, krizin nihai çözümüdür." şeklinde krizin çözümüne yönelik düşüncelerini dile getirdi.

İİT ve UNCHR ortak heyeti, ay başında Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin kamplarını ziyarete gitmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.