Bangladeş, ABD'nin yaptırım kararını "çirkin hareket" olarak nitelendirdi - Haberler

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Bangladeş, ABD'nin yaptırım kararını "çirkin hareket" olarak nitelendirdi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Bangladeş, ABD'nin yaptırım kararını

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkesinin üst düzey güvenlik güçleri ve yetkililerine yaptırım kararı alan ABD hükümetini eleştirerek, bunun "çirkin bir hareket" olduğunu söyledi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkesinin üst düzey güvenlik güçleri ve yetkililerine yaptırım kararı alan ABD hükümetini eleştirerek, bunun "çirkin bir hareket" olduğunu söyledi.

Hasina, Bangladeş güvenlik güçlerinden oluşturulan Hızlı Eylem Taburu'nun (RAB) 18. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "(ABD'nin) RAB'in başarılarına şaşırıp şaşırmadığını bilmiyorum. Ancak Bangladeş bu alanlarda başarılı oldu; gerçek bu ve bence RAB'e yaptırım uygulamak çok çirkin bir hareket." dedi.

ABD'de siyahilerin öldürüldüğünü ve polis tarafından şiddete maruz kaldığını anımsatan Hasina, ABD'nin bazı RAB üyelerine sebepsiz yere yaptırımlar uygulamasının "talihsizlik" olduğunu söyledi.

Hasina, ABD'yi yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

RAB ve eski 6 yetkilisine yaptırım uygulanmıştı

ABD, 10 Aralık 2021'de Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Benazir Ahmed ve Genel Müdür Chowdhury Abdullah Al-Mamun dahil olmak üzere RAB ve 6 eski yetkiliye insan hakları ihlaliyle ilgili yaptırımlar uygulamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, yaptırım gerekçesinde "RAB tarafından ortaya konulan, Bangladeş'te ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin yaygın iddialar, hukukun üstünlüğü, insan haklarına, temel özgürlüklere saygıya ve Bangladeş halkının ekonomik refahına zarar vererek ABD ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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