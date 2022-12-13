Bangladeş, 2041 Yılına Kadar Bir 'Akıllı Bangladeş' İnşa Etmeyi Planlıyor

Bangladeş, vizyonunu gerçekleştirmenin temeli olarak akıllı vatandaşlar, akıllı ekonomi, akıllı hükümet ve akıllı toplum ile 2041 yılına kadar bir "Akıllı Bangladeş" inşa etmeyi amaçlıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Dijital Bangladeş Mela (fuar) sırasında bir Çin standında sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimleyen bir ziyaretçi, 16 Ocak 2020. (Fotoğraf:Str/Xinhua)

Bangladeş, vizyonunu gerçekleştirmenin temeli olarak akıllı vatandaşlar, akıllı ekonomi, akıllı hükümet ve akıllı toplum ile 2041 yılına kadar bir "Akıllı Bangladeş" inşa etmeyi amaçlıyor.

DAKKA, 13 Aralık (Xinhua) -- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Pazartesi günü, hükümetinin 2041 yılına kadar bir "Akıllı Bangladeş" inşa etme vizyonunu açıkladı.

Bangladeş'in önde gelen özel haber ajansı UNB tarafından hazırlanan haberde, Başbakan Şeyh Hasina'nın "Bangladeş'i 2041'e kadar gelişmiş bir ülke yapacağız ve bu Bangladeş, Akıllı bir Bangladeş olacak" açıklamasına yer verildi.

Başbakan bu açıklamasını, 2022 Dijital Bangladeş Günü'nün açılış programına katıldığında yaptı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Çin tarafından finanse edilen Dasherkandi Kanalizasyon Arıtma Tesisi görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Hasina ayrıca hükümetinin, akıllı vatandaşları, akıllı ekonomiyi, akıllı hükümeti ve akıllı toplumu, bu Güney Asya ülkesini "Akıllı Bangladeş" yapmak için temel olarak gördüğünü de söyledi.

Başbakan, "Her vatandaş teknolojiyi kullanma konusunda eğitilecek, ekonomik faaliyetler teknoloji kullanılarak yürütülecek, hükümet (teknolojik olarak) akıllı olacak ... bunu kısmen yaptık. ve tüm toplum (teknolojik olarak) akıllı olacak" dedi.