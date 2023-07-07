Bangkok'ta yangın söndürme tüplerinin imhasına karar verildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana gelen patlamanın ardından kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen 19 binden fazla yangın söndürme tüpü imha edilecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 23 Haziran'da yangın söndürme tatbikatı sırasında meydana gelen ve bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen 19 binden fazla yangın söndürme tüpünün imhasına karar verildi.

Thai PBS World'ün haberine göre, şehir yönetimi, bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından harekete geçerek başkentteki 44 bin yangın söndürme tüpünün 19 binden daha fazlasının kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.

Bangkok Vali Yardımcısı Tavida Kamolvej, şehir yetkililerinin bütün yangın söndürme tüplerini kontrol etiğini belirtti.

Kamolvej, kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen bütün tüplerin imha edilmek üzere toplatıldığını sözlerine ekledi.

Benzeri kazaların önüne geçebilmek adına tedbirler alınacağını bildiren Kamolvej, kullanılabilir halde olduğu tespit edilen tüplerin en son ne zaman kontrol edildiği ve nerede tutulduklarına dair bilgileri içeren QR kodla etiketleneceğini bildirdi.

Bangkok'ta 23 Haziran'da Rajavinit Mathayom Lisesinde yapılan tatbikatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu 1 öğrenci ölmüş, 21 kişi yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan görevliler tüpün güneş veya ısıya maruz kaldığı için zarar gördüğünü, patlamanın hasarlı tüpten kaynaklandığını açıklamıştı.