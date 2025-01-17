Bangkok'ta Su Altı Ejderha Dansı ile Çin Yeni Yılı Kutlandı

BANGKOK, 17 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Okyanus Dünyası'nda perşembe günü yaklaşan Bahar Bayramı'nı karşılamak üzere özel bir su altı ejderha dansı gerçekleştirildi. Bu yıl 29 Ocak'a denk gelen Çin Yeni Yılı, Yılan Yılı'nın başlangıcına işaret ediyor.