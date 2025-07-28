Bangkok'ta Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 2 Yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan, Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor Pazarı'nda ateş açtı.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile bir esnaf hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tayland'da 2023'te de Siam Paragon alışveriş merkezinde 14 yaşındaki bir çocuğun, tabancayla etrafa ateş açması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.