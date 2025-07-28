Bangkok'ta Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 2 Yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Or Tor Kor Pazarı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan olayın ardından intihar etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tayland polisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan, Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor Pazarı'nda ateş açtı.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile bir esnaf hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tayland'da 2023'te de Siam Paragon alışveriş merkezinde 14 yaşındaki bir çocuğun, tabancayla etrafa ateş açması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel