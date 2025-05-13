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Bangkok'ta Deprem Faciası: Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi

Bangkok'ta Deprem Faciası: Ölü Sayısı 96'ya Yükseldi
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Myanmar'da meydana gelen depremlerin ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya ulaştı. Çoğu, çöken 30 katlı inşaat binasının enkazından çıkarıldı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiği bildirildi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen ve komşu ülke Tayland'da da şiddetli şekilde hissedilen depremler nedeniyle başkent Bangkok'ta ölenlerin sayısı arttı.

Bangkoklu yetkililer, kentte hayatını kaybeden 96 kişiden 89'unun cesedinin, depremde çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığını açıkladı.

Yetkililer, arama çalışmalarının sona erdiği enkazda bulunan kalıntıların ise haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleneceğini bildirdi.

Binanın enkazından 13 Nisan'da 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedilmişti.

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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