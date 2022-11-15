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Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini Üstlenecek

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Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini Üstlenecek

BANGKOK, 15 Kasım (Xinhua) -- 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Benjakitti parkında bulunan APEC 2022 logosu, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

BANGKOK, 15 Kasım (Xinhua) -- 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Bangkok'un Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'ndeki personel, yaklaşan toplantıya hazırlık yapmak için alanda yoğun şekilde çalışıyor.

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi görülüyor, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel görülüyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel görülüyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel bir robotla etkileşime giriyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi görülüyor, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini ÜstlenecekTayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel APEC hatıra pullarını tanıtıyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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