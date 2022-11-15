Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini Üstlenecek Güncel Haberler BANGKOK, 15 Kasım (Xinhua) -- 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Benjakitti parkında bulunan APEC 2022 logosu, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) BANGKOK, 15 Kasım (Xinhua) -- 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Bangkok'un Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'ndeki personel, yaklaşan toplantıya hazırlık yapmak için alanda yoğun şekilde çalışıyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi görülüyor, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel görülüyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel görülüyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel bir robotla etkileşime giriyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi görülüyor, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde bir personel APEC hatıra pullarını tanıtıyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Ekonomi Tayland Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bangkok, Apec 2022 Toplantısının Ev Sahipliğini Üstlenecek - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.