BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel - Haberler

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BALIKESİR - Bandırmaspor-Bursaspor maçının ardından - Mustafa Gürsel

AA - Ahmet Pesen - Güncel
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-2 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-2 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah en kısa zamanda Bursaspor takımı, üst liglere çıkacaktır." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, psikolojik baskısı çok ağır olan bir karşılaşmaya çıktıklarını söyledi.

Zor bir maç oynandığını belirten Gürsel, "Maçın da çok konuşulacak bir yanı yok. Yani sonuçta rakibimiz bugün bir alt lige gitti. Onlara 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah en kısa zamanda Bursaspor takımı, üst liglere çıkacaktır. Dediğim gibi bugün konuşmak zor. Biz de onların duyguları neyse insanız, biz de aynı duyguları yaşadık ama çocuklar çıktılar işlerini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bu arada basın toplantısına Bursaspor cephesinden kimse katılmadı.

AA / Ahmet Pesen - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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