Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde kurulan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri, ilgiden memnun olduklarını belirttiler. Hayvan yetiştiricileri satışlardan oldukça memnun olduklarını ve bayram gününe kadar herkesin bütçesine uygun kurbanlık bulunduğunu ifade ettiler.

Bandırma ve Gönen'de kurban pazarı kuruldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde kurulan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri, ilgiden memnun olduklarını belirttiler.

Bandırma ve Gönen'de Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri satışlardan oldukça memnun olduklarını ve bayram gününe kadar herkesin bütçesine uygun kurbanlık bulunduğunu ifade ettiler.

Hayvan yetiştiricisi Fatih Tezen, "Bandırma kurban pazarında yerimizi kurduk, kurbanlıklarımızı getirdik. Her sene olduğu gibi müşterilerimize hizmet veriyoruz iki gündür buradayız Allaha şükür satışlarımız güzel; dişi hayvanlarımız, erkek hayvanlarımız. Biraz daha hesaplı olduğu için dişi hayvanlarımıza da talep var her sene olduğu gibi kaliteli mal yaptık 600 adet hayvanla buraya geldik. Çok şükür şu anda 200'e yakın hayvanı verdik ve tatilin uzun olmasından dolayı Erdek'ten gelen çok müşterilerimiz var. Erdek'ten olsun Ocaklar'dan olsun gelen müşteri ile sohbette soruyoruz 'nerelisiniz' diye bu sene turizmciler bayağı fazla onun dışında halkımızda da oldukça talep fazla. Bandırma'daki standart müşterilerimizi burada görüyoruz. Satışlarımız güzel Allah bin bereket versin sadece benim değil buradaki bütün esnaf arkadaşlarımızın kasapları var poşetlerinizi alın gelin biz burada hayvanlarınızı kesip sizlere teslim ederiz" dedi.

Gönen'de hayvan yetiştiricisi Ahmet Çorbacıoğlu ise, "Bugün esnaf olsun köylü olsun hayvanını pazara getirdi. Asıl yoğunluk arife günü olur şu anda pek alıcı yok pazarda. Fiyatlar her bütçeye uygun kurbanlık var 4-5 bin Türk lirasından tut 8-10 bin Türk lirasına kadar küçükbaş da kurban var. Yoğunluk olsa da kimse kurbansız kalmaz sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Gönen'de hayvan yetiştiricisi Ufuk Mandacı da, "Fiyatlar 4-5 bin Türk lirasından başlıyor 10-15 bin Türk lirasına doğru gidiyor. Bugünden itibaren taleplerimiz eşten dosttan gelmeye başladı dışarıdan da gelmeler başladı, zaten buradaki çevremizden de talepler gelmeye başladı. Bizim Gönen'de hayvanlarımızın daha vitaminli daha taze otlar ile beslenmesinden dolayı daha iyi verimin olduğunu düşünüyorum yurt dışına dahi ihracatımız başlamıştır. Şu an bile gelen arkadaşlarımızdan görüyoruz ki dışarıdan takip ediyoruz İstanbul'a dahil koyun satışlarımız başladı" şeklinde konuştu.