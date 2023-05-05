BANDIRMA VE ERDEK'TE TERÖR OPERASYONU 5 GÖZALTI

BALIKESİR'de terör örgütü PKKKCK-PYDYPG propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

BALIKESİR'de terör örgütü PKKKCK-PYDYPG propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKKKCK-PYDYPG propagandası yapılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmada Bandırma ve Erdek ilçelerinde 6 şüphelinin terör örgütü propaganda yaptığı tespit edildi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)