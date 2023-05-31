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Bandırma'nın yeni müftüsü göreve başladı

Bandırma'nın yeni müftüsü göreve başladı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Müftülüğü 'ne atanan Abdulhamid Pehlivan görevine başladı. Eski Bandırma Müftüsü Halil Şekerci'nin Ramazan'da emekli olması üzerine boşalan İlçe Müftülüğüne Amasya'nın Merzifon ilçesinde görev yapan Müftü Abdulhamid Pehlivan asaletten atandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Müftülüğü 'ne atanan Abdulhamid Pehlivan görevine başladı.

Eski Bandırma Müftüsü Halil Şekerci'nin Ramazan'da emekli olması üzerine boşalan İlçe Müftülüğüne Amasya'nın Merzifon ilçesinde görev yapan Müftü Abdulhamid Pehlivan asaletten atandı.

30 Mayıs itibariyle resmi olarak görevine başlayan Müftü Abdulhamid Pehlivan ilk olarak Bandırma İlçe Kaymakamlığına ziyaret etti ve ardından merkez Haydarçavuş Camii'nde namazını kıldı. Müftü Abdulhamid Pehlivan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Programını 2004'te tamamladığı kaydedildi. Pehlivan'ın Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kıraat Ana Bilim Dalında Doktora öğreniminin sürdüğü belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Abdulhamid Pehlivan Balıkesir Bandırma Müftü Güncel Haberler

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