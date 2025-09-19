Bandırma'nın Kurtuluşu İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 'Son Kurşundan Geleceğe: Bandırma'nın Kurtuluşu' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Bandırma'nın Milli Mücadele'deki tarihi rolü anlatıldı.
Son Kurşun Anıtı'nda organize edilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar, Genel Sekreter Faruk Küçük, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın, gaziler, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.
Programda, Prof. Dr. Mehmet Karayaman ve Doç. Dr. Resul Yavuz, Bandırma'nın Milli Mücadele'deki tarihi rolünü anlattı.
Program fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
