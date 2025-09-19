Haberler

Bandırma'nın Kurtuluşu İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 'Son Kurşundan Geleceğe: Bandırma'nın Kurtuluşu' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Bandırma'nın Milli Mücadele'deki tarihi rolü anlatıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla "Son Kurşundan Geleceğe: Bandırma'nın Kurtuluşu" etkinliği düzenledi.

Son Kurşun Anıtı'nda organize edilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar, Genel Sekreter Faruk Küçük, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın, gaziler, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.

Programda, Prof. Dr. Mehmet Karayaman ve Doç. Dr. Resul Yavuz, Bandırma'nın Milli Mücadele'deki tarihi rolünü anlattı.

Program fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Güncel
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.