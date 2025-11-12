Haberler

Bandırma Limanı'ndaki Kaçak Hayvan İddiaları Dezenformasyon

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Türkiye Halk ve Hayvan Sağlığını Riske Atmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı, hayvanların açlıktan öldüğü ve geminin gizlice limana döndüğü" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, halk sağlığını, hayvan sağlığını ve ulusal hayvancılık varlığını riske atacak hiçbir uygulamaya izin vermediği vurgulanan açıklamada, Bandırma Limanı'nda yürütülen tüm veteriner kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemlerinin de ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 15 işletme adına Uruguay'dan ithali planlanan 2 bin 901 baş damızlık sığır için 21 Ekim'de Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası'na başvurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan incelemelerde, bazı hayvanlarda kulak küpesi veya elektronik kimlik çipinin bulunmadığı, 469 hayvanın seçim listeleriyle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu uygunsuzluklar nedeniyle sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmemiş, ilgili 15 Veteriner Sağlık Sertifikası'na 'ret' şerhi düşülerek karar 23 Ekim 2025'te Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiştir. Buna karşılık firmalar, alınan karara itiraz ederek yargı süreci başlatmış, bu süreçte gemiyi Bandırma açıklarında bekletmişlerdir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle duyurulur."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Haberler.com
