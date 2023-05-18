Bandırma Gemi Müze'yi 4,5 ayda 45 bin kişi ziyaret etti

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılının ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılının ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ise toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 660 bine ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müze, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı son günlerde arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023'ün ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı.

Ön güvertede yer alan ve 1 kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada, ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.