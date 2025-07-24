Bandırma'daki Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde başlayan arazi yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında tarım arazileri ve zeytinliklerde hasar meydana geldi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün başlayan arazi yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, tarım arazilerinde ve zeytinliklerde hasar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel