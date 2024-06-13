Bandırma'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek kara yolunun Tatlısu mevkisinde 16 LES 29 plakalı beton mikseri, 34 FVY 079 plakalı otomobil ve 10 AIA 074 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada. B.Y. ve E.E. araçlarda sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan 2 kişi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.