Bandırma'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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Bandırma'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

AA - Ahmet Pesen - Güncel
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Bandırma'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yaptı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetime, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Emniyet Müdürü Soner Duran ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi de katıldı.

Aksakal, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinin emniyet kemerini takıp takmadığını kontrol ederek, kemer kılıfı hediye etti.

Denetimlerde sürücülerin tamamına yakınının emniyet kemeri taktığı, yayaların yaya geçitlerini kullandığı görüldü.

AA / Ahmet Pesen - Güncel

Trafik Haftası, Balıkesir, Jandarma, Mayıs, Güncel, Haberler

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