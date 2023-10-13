Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda polis, bir evde çok sayıda ateşli silah ve mühimmat buldu. Operasyon sonucunda bir kişi hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Bandırma'da yapılan operasyonda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde operasyon düzenlenen bir evde polis çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bandırma'da bir eve yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda polis çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm çaplı Smith Wesson marka tabanca, 1 adet 6,35 mm çaplı Beretta marka tabanca, 1 adet 36 kalibre av tüfeği, 1 adet 12 kalibre av tüfeği, 363 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 103 adet 6,35 tabanca fişeği, 1 adet el telsizi, 9 adet elektronik sigara, 3 adet tarihi sikke, 5,2 gr esrar maddesi, 272 adet av tüfeği kartuşu, 11 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi.

Şüpheli R.G.A(37) hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar kanununa muhalefet, kaçakçılık, kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet, elektronik haberleşme kanununun ihlal edilmesi, uyuşturucu kullanma gibi suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR