Bandırma'da yapılan asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 225 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 45 ekip, 4 Çevik Kuvvet timi, 146 polis memuru ve 57 bekçinin katılımıyla ilçede mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafik ve huzur uygulamaları yapıldı.

Ekipler, 2 bin 291 kişinin bilgilerini sorguladı, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 9 zanlıyı gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.

Denetimlerde, 58 umuma açık yer kontrol edildi, iki işletme hakkında kapalı alanda tütün tüketimi, bir işletmeyle ilgili de mesul müdür belgesi bulunmadığı için tutanak tutuldu.

Trafik kontrollerinde ise 405 araç denetlendi, 36 araçla ilgili 204 bin 629 lira cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Çalışmalarda, 8,58 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet sentetik hap ve 3 av tüfeği ele geçirildi.