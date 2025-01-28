Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Bandırma'da Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bandırma'da Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 58 yaşındaki Cengiz Arı hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden itfaiye eri de yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale etti.

Yangında, aynı apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilendiği belirlenen 58 yaşındaki Cengiz Arı, sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada yangına müdahale eden itfaiye eri Hüsnü Bozdağ da 3. kattan düşerek yaralandı. Bozdağ, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
img

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
img

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden olan ifadeler ortaya çıktı
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.