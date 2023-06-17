Bandırma'da Yağış Uyarısına Rağmen Yağmur Yağmadı

Meteoroloji'nin yağış uyarılarına rağmen Bandırma'da yağmur yağmadı ancak yakın ilçelerde etkili oldu. Şimşek aktiviteleri kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Meteoroloji'nin yağış uyarılarının verilmesine rağmen etkisini göstermeyen yağış, civar ilçelerde etkili oldu. Yakın ilçelere yağan yağışla birlikte Bandırma'ya yağış düşmedi.

Akşam etkisini gösteren gök gürültülü yağışta İstanbul-Yalova-Kocaeli hattında 4 bin 900, Çanakkale- Balıkesir hattında 600 ve İzmir'de de 150 şimşek aktivitesi kaydedildi.

Bandırma'nın yakın il ve ilçelerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin tüm ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. - BALIKESİR