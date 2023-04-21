Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo 565 gram metamfetamin ve 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.????