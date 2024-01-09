Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alındı. Şüpheli görülen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 822 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alındı.
Şüpheli görülen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 822 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.