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Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alındı. Şüpheli görülen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 822 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alındı.

Şüpheli görülen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 822 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Narkotik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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