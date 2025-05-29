Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durumundan şüphelenilen bir araçta narkotik köpeği tarafından yapılan aramada 25,86 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü O.O. gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde narkotik köpeği "Dark" tarafından arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç kapısı içerisinde zulalanmış haldeki 25,86 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü O.O, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel
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