Bandırma'da üç ay önce çekilen deniz normale dönüyor - Haberler

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Bandırma'da üç ay önce çekilen deniz normale dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bandırma'da üç ay önce çekilen deniz normale dönüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç ay önce 15 metre kadar çekilen deniz yerine gelmeye başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç ay önce 15 metre kadar çekilen deniz yerine gelmeye başladı.

Bandırma'da Ocak ayından bu yana meydana gelen 15 metre deniz çekilmesi üç aydır devam ederken lodosun etkisini göstermesiyle yerine gelmeye başladı. Üç aydır yaşanan deniz çekilmesi vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, denizin normal seviyesine gelmesi vatandaşları rahatlattı.

Sabah saatlerinde etkili olan lodosla deniz normal seviyesine gelirken, çekilmeyle oluşan küçük plaj sularla doldu.

(Ömer Turan/İHA)

Bandırma'da üç ay önce çekilen deniz normale dönüyor

Bandırma'da üç ay önce çekilen deniz normale dönüyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir, Ocak, Güncel, Haberler

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