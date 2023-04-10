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Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mahmut Karataş idaresindeki 10 KBA 160 plakalı otomobil, Bandırma Çevre Yolu üst geçidinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Karataş yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

Sürücü Karataş, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Karataş Güncel Haberler

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