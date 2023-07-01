Bandırma'da tarlada yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bezirci kırsal mahallesinde 6 dönüm tarla yandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Bezirci kırsal mahallesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve kontrolden çıktı. 6 dönüm biçilmiş olan buğday tarlasında çıkan yangın tarlada bulunan 150 adet saman balyasının da kül olmasına neden oldu. Yangını köylüler traktörleri ile kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı ve başka tarlalara sıçramasına engel oldular. Olay yerine intikal eden Bandırma İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Çıkan yangın ile inceleme başlatıldı.