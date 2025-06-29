Bandırma'da Tarım Alanında Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kanola ve buğday ekili bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kuru otların etkisiyle hızla yayıldı ve 7 araç ile 16 personel ile söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kanola ve buğday ekili alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Olay, Bandırma ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ekili bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümden söndürüldü.

Yangın 5'i itfaiye 2'si orman ekibi olmak 7 araç ve 16 personelle söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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