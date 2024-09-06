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Bandırma'da strafor imalatı yapılan iş yerinde yangın çıktı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki strafor (köpük) imalatı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki strafor (köpük) imalatı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Sanayi sitesinde, bina ve çatı kaplamalarında kullanılan strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 personel, 6 itfaiye aracı ve su ikmal tankeriyle yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmasına destek verdi.

Depoda büyük hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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