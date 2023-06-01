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Bandırma'da silahlı çatışma: 1'i ağır 7 yaralı

Bandırma'da silahlı çatışma: 1'i ağır 7 yaralı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahlar ile ateş edilmesi sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bandırma ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet olan iki aile arasındaki silahlı kavga yaşandı.

Uzun namlulu silahlar ile ateş edilmesi sonucunda Ozan A. (26) sırtından, Ahmet D. (36) sol bacağından, Ali V. (41) sağ gözünden, Necati V. (38) başından ve karın bölgesinden, Kerem Mert Ö. (31) ve Sezer A. (27) bacağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden araçlarıyla kaçan zanlılardan Ali V. yaralı olduğundan dolayı hastaneye getirildi, Tufan V. (43) ve Uğur V. (35) polis ekipleri tarafından hastane yakınına park halinde olan 16 ACY 947 plakalı aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Ozan A. (26) karnından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çatışma için inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir kavga Güncel Haberler

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