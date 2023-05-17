Bandırma'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahla vurularak yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.

Dere Mahallesi General Halit Caddesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada silahla ateş edilmesi sonucu Ziya M. (61) sol ayak bileğinden yaralandı.

Yaralı, o?????lay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.