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Bandırma'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Bandırma'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Berke Balaban (19) idaresindeki 10 ABL 707 plakalı otomobil, Bandırma-Erdek kara yolunun BAĞFAŞ mevkisine geldiği esnada yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Balaban ile araçtaki Bora Nişancı (21) hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Balaban Güncel Haberler

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