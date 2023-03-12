Bandırma'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Berke Balaban (19) idaresindeki 10 ABL 707 plakalı otomobil, Bandırma-Erdek kara yolunun BAĞFAŞ mevkisine geldiği esnada yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Balaban ile araçtaki Bora Nişancı (21) hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel