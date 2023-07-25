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Bandırma'da Sahte Dolar Operasyonu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 12 bin 600 sahte Amerikan Doları bulundu. Şüpheliler hakkında işlemlere başlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 126 adet 100 lük banknotlar halinde 12 bin 600 sahte Amerikan Doları ele geçirildi

Şüpheliler hakkında işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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