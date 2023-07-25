Bandırma'da Sahte Dolar Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 12 bin 600 sahte Amerikan Doları bulundu. Şüpheliler hakkında işlemlere başlandı.