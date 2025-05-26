Bandırma'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bandırma'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla kaplayarak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen, yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

BALIKESİR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur, ilçede hayatı kısa süreli de olsa olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bandırma'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürdü. Zaman zaman şiddetini artıran yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Bazı bölgelerde mazgalların taşması sonucu suyun biriktiği, araçların ilerlemekte zorlandığı ve vatandaşların yürümekte güçlük çektiği gözlendi. Yağışın etkisini artırdığı dakikalarda trafik akışının yavaşladığı, bazı sürücülerin alternatif güzergahlara yöneldiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Güncel
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