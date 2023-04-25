Bandırma'da sağanak etkili oldu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kentte etkili olan sağanak sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Sürücü ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yeni Sanayi Sitesi girişindeki kapıya düşen yıldırım hasara neden oldu.
Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.???????
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel