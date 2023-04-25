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Bandırma'da sağanak etkili oldu

Bandırma'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kentte etkili olan sağanak sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Sürücü ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yeni Sanayi Sitesi girişindeki kapıya düşen yıldırım hasara neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.???????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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