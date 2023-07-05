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Bandırma'da Roma dönemine ait binlerce sikke ele geçirildi

Bandırma'da Roma dönemine ait binlerce sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ihlal edenlere yönelik istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile 52 obje ve figür ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ihlal edenlere yönelik istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile 52 obje ve figür ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Roma Güncel Haberler

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