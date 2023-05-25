Bandırma'da otomobil tartışması kavgaya dönüştü

Bandırma ilçesinde bir sürücü, otomobilini kaldırıma park eden Ali Güder'i darbetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Ali Güder (86), otomobilini kaldırıma park ettiği için uyardığı M.Ç. isimli sürücü tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 15.30 sıralarında, 17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokak'ta meydana geldi. Ali Güder, otomobilini sürekli kaldırıma park ettiği iddiasıyla M.Ç. adlı sürücüyü, yolu trafiğe kapattığı için uyardı. Aracından inen sürücü, tartıştığı Güder'i darbetti. Güder, yere düşüp başından yaralanırken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Görüntülerde, kaldırıma park edilen otomobil nedeniyle, sokağa giren servis minibüsünün yoldan geçemediği, bu sırada aracına binip otomobilini çeken sürücünün, Güder tarafından uyarıldığı, otomobilinden inen M.Ç.'nin, Güder'i iteleyip yere düşürdüğü görüldü. Çevredekilerin tepkisi üzerine otomobil sürücüsü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulansta tedavisini yaptığı Ali Güder'in şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)