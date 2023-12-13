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Bandırma'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, tabanca ve mermiler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki uyuşturucu operasyonunnda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde bir ikamete yönelik narkotik dedektör köpeği Helyus'un da katıldığı operasyonda; 860 gram bonzai maddesi, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çaplı tabanca ve şarjörü, 19 adet 9 mm fişek ve 3 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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