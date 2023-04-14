Bandırma'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül mahallesi Atatürk caddesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül mahallesi Atatürk caddesinde 07 AIS 907 plakalı otomobil sürücüsü U.Ö. ara yola dönmek istediği esnada 10 AIV 311 plakalı motosikleti fark edemeyerek çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.